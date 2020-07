Fhemig abre vagas para atuação no combate à COVID-19 em Patos de Minas

Vagas são para Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas (foto: Fhemig/Divulgação)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com vagas abertas para profissionais de saúde atuarem no combate à COVID-19 no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. As incrições vão até 17h de domingo (19).