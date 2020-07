Santana do Riacho prevê abertura comercial para 3 de agosto

Ponte que liga Jaboticatubas a Santana do Riacho (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) decreto divulgado nessa terça-feira (14), a prefeitura de Santana do Riacho, na Região Central de Minas, manteve a suspensão das atividades comerciais não essenciais até o dia 3 de agosto. O decreto também determinou que as atividades já autorizadas e abertas ao público poderão permanecer funcionando, desde que respeitem as regras já estabelecidas diante da atual pandemia. Em novodivulgado nessa terça-feira (14), a prefeitura de, na Região Central de Minas, manteve a suspensão das atividades comerciais não essenciais até o dia. O decreto também determinou que as atividades já autorizadas e abertas ao público poderãofuncionando, desde que respeitem as regras já estabelecidas diante da atual pandemia.









Serra do Cipó. O Feriado do Dia do Trabalhador agravou a situação e a administração municipal decretou o fechamento, que terminou no dia 4 de maio, às 7h. prefeitura do município havia decretado lockdown no dia primeiro de maio devido ao grande número de turistas viajando para a. O Feriado do Dia do Trabalhador agravou a situação e a administração municipal decretou o fechamento, que terminou no dia 4 de maio, às 7h.





voltar a funcionar a partir do dia 3 de agosto, desde que sigam as regras estabelecidas. Estabelecimentos não essenciais que pretendem abrir as portas na data deverão preencher um formulário eletrônico a partir desde O novo decreto prevê que as atividades não essenciais que ainda se encontram suspensas poderãoa partir do dia 3 de agosto, desde que sigam as regras estabelecidas. Estabelecimentos não essenciais que pretendem abrir as portas na data deverão preencher um formulário eletrônico a partir desde link . Os estabelecimentos comerciais também devem agendar uma vistoria prévia com o setor de fiscalização municipal para obterem a liberação sanitária.





A prefeitura salienta que o uso de máscaras de proteção permance obrigatório a todas as pessoas que estiverem em locais públicos no município de Santana do Riacho. A pessoa que descumprir a obrigação está sujeita a penalidades legais e multa.





Comunidade





Diante da flexibilização em meio à pandemia, a comunidade de Santana do Riacho reivindica ações de segurança e cobra respostas da prefeitura. Entre os pedidos, a comunidade pede a participação de dois representantes da população nas reuniões de decretos de flexibilização.





A população pede também faixas espalhadas na cidade que reforcem o uso obrigatório das máscaras; blitz de 8h às 22h na entrada da Serra do Cipó, aos finais de semana, feriados e dias de movimento; multas imediatas para pessoas e estabelecimentos que não respeitem as medidas de segurança e pedem que a partir de cinco pessoas seja considerado aglomeração, e não 10.

* Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa