Prefeito de cidade mineira testa positivo para a COVID-19

(foto: Google Street View/Reprodução)

O prefeito de Francisco Sá, no Norte de Minas, Mariosvaldo Casasanta (Avante), revelou na noite desta quarta-feira (15) que testou positivo para coronavírus (COVID-19). Ele está assintomático, em isolamento domiciliar.

“Não tenho nem ideia de onde me contaminei com esse vírus”, disse Casasanta. Por outro lado, salientou: “na verdade, por dia, eu sento com, no mínimo, 30 pessoas – e , às vezes, até mais. Minha grande preocupação é esta: esse grande contato meu com as pessoas”.

Ele informou ainda que, na manhã desta quarta, visitou o Hospital Municipal de Francisco Sá para verificar as melhorias na unidade para o enfrentamento da pandemia. Porém, não chegou a se aproximar de pacientes com a COVID-19, que estão em leitos de isolamento.

Mariosvaldo disse que “resolveu” se submeter ao teste para o novo coronavirus na tarde desta quarta-feira porque teria uma reunião com alguém que desmarcou o compromisso, sob o argumento de que tinha recebido o diagnostico de que foi contaminado pela COVID-19. “Aí, eu resolvi fazer o teste e deu positivo. Mas estou me sentindo muito bem”, assegurou o chefe do Executivo municipal.

De acordo com as informações do próprio prefeito, Francisco Sá, até então, teve 40 casos confirmados da COVID-19 e 29 pacientes já foram curados. A cidade registou um óbito provocado pela doença, um homem de 90 anos.

Ele revelou ainda que, atualmente, quatro pacientes estão internadas na cidade com confirmação do coronavírus, todos eles em leitos clínicos.





Máriosvaldo salientou ainda que o município mantém várias ações preventivas contra a propagação da COVID-19. Uma das medidas é a instalação de barreiras sanitárias nas entradas do município, que fica situado às margens da BR 251, rodovia que liga Montes Claros à Rio-Bahia (BR 116) e que tem um grande fluxo de carros de passeio e de veículos de carga que viajam do Sul/Sudeste para o Nordeste.

Conforme o prefeito, todas as pessoas que chegam em Francisco Sá são obrigadas a cumprir o isolamento domiciliar por sete dias (assintomáticas) e por 14 dias (se apresentarem sintomas gripais).