Após um mês de luta contra o coronavírus, caminhoneiro deixa UTI sob aplausos em Itabira

Por 33 dias o caminhoneiro José Claudio Serafim, de 68 anos, travou uma luta incansável contra o coronavírus. E ele venceu. O paciente deixou nessa quinta-feira (25) a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora das Dores (HNSD), em Itabira. Sob aplausos de médicos, enfermeiros, funcionários e de um dos filhos, o idoso foi levado para a enfermaria, onde continuará se recuperando. O quadro de saúde do motorista é estável e ele permanecerá em observação antes de receber alta.









Foi no dia 24 de maio que José Serafim teve o estado de saúde agravado. Ele foi transferido com urgência para a UTI dedicada exclusivamente às pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Ao longo do tratamento, chegou a utilizar ventilação mecânica devido à gravidade dos sintomas e ficou entubado por 18 dias.

Aplaudido, seu José Cláudio deixa a UTI em maca com cartaz de comemoração (foto: Divulgação/Hospital Nossa Senhora das Dores)



Emoção





A saída de José Serafim do CTI comoveu a equipe médica, que o recebeu calorosamente com aplausos, balões e cartazes com dizeres de felicidade pela batalha vencida.









Nesta quinta, outro filho do paciente, Alexandre Sérgio Serafim, foi até o hospital e se alegrou ao saber que em breve poderá receber o senhor José casa. “Foram momentos de muita aflição. Meu pai é um cara muito ativo, muito alegre e, de repente, ele foi retirado da gente. Sofremos muito neste período. Foram 18 dias entubado, ficamos com muito medo de perdê-lo. Nosso mundo caiu e o hospital reconstruiu o nosso mundo”, afirmou o filho do caminhoneiro.





História





O caminhoneiro viaja o Brasil inteiro, trabalha para uma grande transportadora. Ia em casa de 15 em 15 dias. Estava de passagem pela região no dia que teve um mal estar e precisou ser internado.





Segundo parentes, o caminhoneiro vem de uma família grande, tem 13 irmãos, é casado e tem quatro filhos, todos já adultos. Ele, segundo o filho, é muito querido pelos familiares, amigos e colegas de trabalho. José Serafim completou 68 anos no dia 2 de junho, quando estava hospitalizado há 11 dias.