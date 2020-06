Trégua no tempo seco: final de semana poderá ser de chuvas leves em Minas

Amanhecer com céu claro, na avenida Amazonas, em BH (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press) umidade relativa do ar em níveis muito baixos, parece que o trégua. O final de semana tem previsão de chuva para a maior parte do estado - já começando nesta sexta-feira (26). Após dias derelativaem níveis muito baixos, parece que o tempo seco dará uma. O final de semana temdepara a maior parte do estado - já começando nesta sexta-feira (26).









Há previsão de chuvas isoladas para hoje no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. O céu fica nublado nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. A máxima no estado deve ser de 31°C, no Triângulo, e mínima de 7°C, no Sul.





No sábado (27), já há previsão de chuvas também para o Triângulo, Alto Paranaíba e Oeste do Estado. Na Grande BH, a precipitação só deve chegar no domingo (28), mas de forma leve.





As chuvas ocorrerão em decorrência de uma frente fria vinda da Região Sul do país. Em todos os casos, serão precipitações leves e isoladas, mas que já contribuirão para o aumento da umidade relativa do ar.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira