Conjuntivite pode ser um sintoma de casos graves do novo coronavírus

De acordo com Ministério da Saúde, a conjuntivite é uma inflamação na membrana transparente dos olhos que se chama conjuntiva. Essa manifestação pode ocorrer por diversos motivos, mas um deles pode ser causado quando o vírus entra em contato com os olhos. Segundo o professor e subchefe do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFMG,, outros países, como China, Estados Unidos e Itália já observaram a ocorrência de conjuntivite nos pacientes de coronavírus.

As conjuntivites virais se disseminam muito facilmente, portanto, neste momento de pandemia, é necessário ter cuidado redobrado, segundo o professor da UFMG, Daniel Vitor Santos. Ele conta que no inverno, ofrio e seco facilita a disseminação dos vírus respiratórios e torna a superfície ocular mais vulnerável. E neste cenário epidemiológico, o tratamento da conjuntivite deve ser feito em casa. “Lavar os olhos com soro fisiológico gelado e tomar as devidas medidas de distanciamento”, ressalta.* Estagiária sob supervisão de Álvaro DuarteCoronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19