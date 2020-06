Com 91%, Minas tem novo recorde de ocupação de UTIs

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Minas Gerais atingiu um novo recorde dede Unidades de Terapia Intensiva () no sistema de público de saúde em meio à pandemia do novo: 91%. O índice mais alto registrado até então era de 90,66%, na última terça-feira (23). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (), dos 2.964 leitos disponíveis, 2.699 estão ocupados. Desse número, 506 (17,23%) abrigam pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeita de COVID-19. Na quarta-feira (26), eram 478 pessoas internadas, e a ocupação era de 90,36%.

As macrorregiões de saúde Vale do Aço, Triãngulo do Norte e Leste não têm nenhuma UTI disponível. Enquanto os índices das macrorregiões Sudeste e Centro superam os 90%.

As macrorregiões Centro e Triângulo do Norte têm ocupação de 100% de leitos de enfermaria. Já a região Leste tem ocupação de quase 80%, e a Norte de cerca de 70%.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa