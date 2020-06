Zema troca subsecretário responsável por leitos de UTI em Minas

Minas registra 806 mortes pela COVID-19 e 32.769 casos confirmados da doença (foto: Gil Leonardi/Governo de Minas) Minas Gerais, Romeu Zema exonerou o subsecretário Nicodemus de Arimathea e Silva Junior da área de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde, ligada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Ele será substituído por Juliana Ávila Teixeira, que estava na Superintendência de Gestão da SES-MG. O governador deexonerou o subsecretário Nicodemus de Arimathea e Silva Junior da área de, ligada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Ele será substituído por Juliana Ávila Teixeira, que estava na Superintendência de Gestão da SES-MG.









O subsecretário de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde é responsável pela gestão de leitos hospitalares e leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), além de inspecionar todos os hospitais do estado. Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) também estão sob a coordenação desse cargo.