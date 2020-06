Zema sobre coronavírus: 'Ninguém está indo a óbito por falta de atendimento'

Governo acredita que sistema de saúde será capaz de suportar pico da pandemia. (foto: Túlio Santos/EM/D. A Press)

da pandemia do novoem Minas Gerais está previsto para o dia 15 de julho . Por isso, o governador Romeu Zema (Novo) projeta o meio do próximo mês como momento de maior estresse do sistema de saúde. Nesta terça-feira, em videoconferência com empresários, ele assegurou que asem decorrência da doença não são consequência de falhas na assistência aos pacientes. Ainda segundo o governador, algumas regiões do estado enfrentam dificuldades no acolhimento.

“Ninguém está indo a óbito por falta de atendimento, mas porque, infelizmente, o organismo não consegue suportar a carga viral”, afirmou, durante reunião promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais (ACMinas).Nesta terça, o Estado de Minas mostrou que mais de 90% das UTIs geridas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em solo mineiro estão ocupadas . O governador se apoia em especialistas para acreditar na capacidade do estado de enfrentar a pandemia.“Temos trabalhado, desde o início da pandemia, para estruturar o sistema de saúde. Algumas regiões trabalham com um certo estresse, mas se o número dos especialistas prevalecer, nosso sistema estará preparado para suportar o estresse, cuja carga máxima será em meados do mês que vem”, avaliou.Em entrevista exclusiva ao EM, Zema falou sobre as ações de combate ao vírus no interior do estado. A habilitação de leitos é tida como prioridade . Durante o evento da ACMinas, ele voltou a tocar no tema. “Solicitamos ao Ministério da Saúde a ampliação de leitos. Parte dos respiradores já chegou e o restante ainda irá chegar”, comentou.