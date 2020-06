COVID-19: Minas supera 90% de UTIs ocupadas e tem SUS perto do colapso

Taxa de ocupação de leitos de UTI em Minas Gerais ultrapassou 90% nesta terça-feira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) à beira do colapso. Nesta terça-feira (23), a taxa de ocupação de UTIs do Sistema Único de Saúde (SUS) chegou a 90,66%, índice mais alto já registrado durante o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Os dados são da A rede pública hospitalar em Minas Gerais está. Nesta terça-feira (23), a taxa de ocupação de UTIs do Sistema Único de Saúde (SUS), índice mais alto já registrado durante o enfrentamento à pandemia do novo. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES)













Estado de Minas, o governador Romeu Zema (Novo) disse que a prioridade da administração estadual é Em entrevista à TV Alterosa Leste e ao, o governador Romeu Zema (Novo) disse que a prioridade da administração estadual é instalar novas UTIs para evitar o colapso do sistema de saúde.





“A prioridade é instalar mais UTIs nos hospitais já existentes, pois o paciente fica mais bem atendido e tem acesso a muito mais serviços clínicos. Caso a rede hospitalar existente não seja suficiente, o que é pouco provável, vamos passar aos hospitais de campanha”, disse.





Porém, dos mais de 1,1 mil leitos solicitados pela administração estadual há 40 dias, o Ministério da Saúde liberou apenas 328 (29,8%)









O aumento da demanda por UTIs indica o avanço acelerado da COVID-19 pelo estado e reflete também na procura por leitos clínicos, cuja taxa atual de ocupação é de 75,7%. O aumento da demanda por UTIs indica o avanço acelerado da COVID-19 pelo estado e reflete também na procura por leitos clínicos, cuja taxa atual de ocupação é de





Segundo a atualização de dados mais recentes publicada pela SES, 1.813 pessoas estão internadas em hospitais públicos com COVID-19 ou suspeita da doença. Desse total, 475 estão em UTIs e 1.338 ocupam leitos clínicos.









Até esta terça-feira, o governo estadual registrou 29.897 casos de COVID-19 em Minas Gerais . Destes, 720 resultaram em mortes. Outros 17.295 pacientes se recuperaram, enquanto 11.882 estão em acompanhamento. O coronavírus é responsável por 16,37% dos pacientes em UTIs e 11,01% dos que ocupam leitos clínicos.





Macrorregiões mais afetadas





Das 14 macrorregiões de saúde mineiras, apenas três não estão com taxa de ocupação de UTIs acima dos 70%: Leste do Sul, Norte e Triângulo do Sul. No Vale do Aço, no Triângulo do Norte, no Leste e no Nordeste, não há mais vagas em unidades de terapia intensiva.