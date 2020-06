Leitos em Minas: ocupação cai, mas quadro geral continua no vermelho

Uma leve melhora, mas ainda com o sinal de alerta ligado. Minas Gerais, conforme levantamento de sua Secretaria de Saúde (SES) divulgado nesta segunda-feira (22), tem 87,7% dos seus leitos de terapia intensiva ocupados. São três macrorregiões – Vale do Aço, Nordeste e Triângulo do Norte – sem vagas para receber pessoas em estado grave.

Na comparação com o levantamento de sexta (19), houve uma queda no índice, já que no último dia útil da semana passada 88,4% das UTIs estavam em uso.

Das 14 macrorregiões mineiras, apenas três não estão em estado crítico quanto à ocupação de suas UTIs, o chamado estágio vermelho.

Ala reservada para pacientes com a COVID-19 no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte: instituição fortalece a oferta de leitos à disposição do estado, em sua unidade de Betim, na Grande BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Vale lembrar que a escala é dividida em três cores: a verde (até 49%), a amarela (de 50% a 69%) e a vermelha (a partir de 70%).

Só escapam do último nível da classificação as regionais Triângulo do Sul, Norte e Leste do Sul. Em números absolutos, restam apenas 475 vagas na terapia intensiva mineira.

Enfermaria

Apesar de ter a situação mais controlada, o quadro também preocupa quanto se analisa a ocupação dos leitos de enfermaria em Minas Gerais. São seis regionais na classificação vermelha, quatro na amarela e quatro na verde.

Duas macrorregiões já estão impossibilitadas de oferecer o serviço: Triângulo do Norte e Central. A ocupação geral é de 74,6%.

Belo Horizonte

Enquanto isso, Belo Horizonte registrou, nesta segunda, sua maior taxa de ocupação desses leitos desde o início da pandemia: 84%.

Para efeito de comparação, na sexta, quando o Executivo municipal optou por não flexibilizar o comércio na capital, o parâmetro marcava 78%.

Apesar da Região Central, para o estado, não computar mais leitos de enfermaria, Belo Horizonte garante que ainda oferece o serviço à população diagnosticada com COVID-19 e/ou com outras doenças.

Nesta segunda, a taxa de ocupação relativa a domingo marcava 64% para as unidades dedicadas à COVID-19 e 68% para aquelas voltadas a outras enfermidades.

MP de olho

Com a aceleração da curva da COVID-19 em Minas, projeções apontam que a rede pública hospitalar pode passar por momentos dramáticos antes do esperado.

Relatório da Secretaria de Estado da Saúde (SES) aponta que, já nesta quinta-feira (25), pode ocorrer um colapso no sistema de saúde.

O documento é ratificado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Defesa da Saúde (CAO) do Ministério Público de Minas Gerais.

O promotor Luciano Moreira, do CAO, afirma que entrou em contato com os cerca de 300 procuradores no estado, que atuam na defesa da saúde, para aumentar a fiscalização em relação à adoção das medidas de isolamento social pelas prefeituras.

Outra medida adota foi reforçar com hospitais que tiveram leitos habilitados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a necessidade de se cadastrarem junto ao SUS Fácil.

Embora tenham recebido os leitos, muitos ainda não os colocaram à disposição da população no programa. "Já estão recebendo pelo leito da COVID-19 e não disponibilizam para a população. É gravíssimo", pontua.