COVID-19: abertura de novos leitos gera fila de ambulâncias na Santa Casa de BH

Ambulâncias com pacientes começam a preencher o entorno da entrada da Santa Casa BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O crescimento exponencial do coronavírus em Belo Horizonte já leva os hospitais públicos a viverem situação crítica durante a pandemia. A procura por serviços de saúde cresceu muitos nos últimos dias com o aumento de casos e mortes. Nesta quarta-feira, o repórter fotográfico Gladyston Rodrigues registrou filas de ambulâncias na porta da Santa Casa BH, unidade com o maior potencial de atendimento aos pacientes em todo o estado. As imagens foram feitas por volta das 12h20.

Por causa da expansão da doença, o hospital anunciou ado número de leitos para atendimento a pessoas com suspeita ou confirmação da doença. Nesta quarta-feira, foram disponibilizados para a Secretaria Municipal de Saúde 60 leitos de UTI, 158 de enfermaria para adultos e 20 de pediatria.

Apesar do aumento, quatro ambulâncias ficaram estacionadas em sequência nesta quarta-feira, com pacientes recebendo atendimento. Para agilizar o serviço, a Santa Casa reservou uma ala exclusiva para o tratamento de COVID-19.

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

"Com o atual cenário da pandemia, a procura pelos leitos aumentou, assim como o fluxo de chegada de pacientes no hospital. Preocupada com a segurança dos próprios pacientes e funcionários, a instituição cumpre diversos protocolos para a internação e isso demanda tempo. Vale destacar que a portaria da Ala C (da foto) é exclusiva para receber pacientes com Covid-19 e todos obrigatoriamente devem passar por uma triagem", disse a Santa Casa, em nota ao Estado de Minas.

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Capacidade de ampliação

Atualmente, o hospital divide em dois o espaço interno para o atendimento de pacientes de coronavírus e de outras 35 especialidades. A unidade vai expandir os leitos para COVID-19 à medida que for necessário, conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Nesta quarta-feira, 100% dos leitos de unidade de terapia intensiva estavam ocupados. Além disso, 92% dos leitos de enfermaria tinham sido preenchidos.

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Santa Casa BH informa que a capacidade total de atendimento para doenças respiratórias é de 698 leitos, sendo 100 de UTI. A previsão é de que haja também outros 528 para outras especialidades, totalizando 1226 leitos ativos.