COVID-19 em Minas: rede privada faz quase o dobro de testes da pública

Baixa testagem é problema enfrentado por Minas Gerais no combate ao coronavírus (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Em Minas Gerais, a rede privada faz quase o dobro dedo que os laboratórios públicos. O baixo índice de testagem da população mineira ainda é considerado um problema na estratégia do estado no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.