Coronavírus: secretário de Saúde de Minas critica testagem por 'curiosidade' e prega objetividade

“A curiosidade não traz benefícios, seria gasto de dinheiro para uma doença auto limitada. Quais os objetivos? O primeiro é identificar os casos graves, para que saibamos dentro de ambiente hospitalar qual paciente deve ser tratado como Covid ou que tenha outra doença. Além disso, tem a testagem para recompor força de trabalho. Tem também a de controle de surtos. Em algum lugar que temos um surto maior, temos indicação da testagem com objetivo de controle”, afirmou Carlos Eduardo Amaral.

Além disso, o secretário também citou o repasse diferenciado do Governo Federal para o baixo número de testes em solo mineiro. “O Ministério da Saúde acabou enviando teste para outros estados, principalmente os acometidos. Eles vêm do ministério, é função dele distribuir. Fez uma lógica que concordo, de mandar mais testes para onde tem mais casos”, disse.

A estratégia do governo é usar os testes quando o pico do número de casos no estado, definido para 15 de julho, chegar, e quando os insumos se estabilizarem. Segundo levantamento feito pelo Estado de Minas, na última sexta-feira, Minas Gerais tem 4.793 exames por milhão de pessoas. São 101.460 testes desde o início do enfrentamento à pandemia.