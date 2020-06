Minas: ocupação de leitos tem leve queda, mas internações por COVID-19 aumentam

UTIs e leitos clínicos de Minas Gerais têm taxas de ocupação preocupantes (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) rede pública de saúde de Minas Gerais subiu de 1.813 nessa terça-feira (23) para 1.841 nesta quarta, segundo dados publicados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Apesar do incremento de 28 pacientes com o novo coronavírus, as taxas gerais de ocupação de UTIs e leitos clínicos, que consideram todas as enfermidades, apresentaram ligeira queda em relação aos índices do dia anterior. O número de pessoas internadas por COVID-19 ou suspeita da doença nasubiu de 1.813 nessa terça-feira (23) para 1.841 nesta quarta, segundo dados publicados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Apesar do incremento de 28 pacientes com o novo coronavírus, as taxas gerais de ocupação de UTIs e leitos clínicos, que consideram todas as enfermidades, apresentaram ligeira queda em relação aos índices do dia anterior.









O número de pacientes com COVID-19 ou suspeita da doença em leitos clínicos também aumentou e passou de 1.338 na terça para 1.363 nesta quarta. Apesar disso, a ocupação geral dos equipamentos caiu de 75,6% para 74,57%.





Alerta





Apesar da ligeira melhora nos índices de ocupação dos equipamentos hospitalares, a situação vivida pelo sistema público de saúde em Minas Gerais ainda é crítica. Das 14 macrorregiões de saúde do estado, três atualmente não possuem vagas em UTIs: Vale do Aço, Triângulo do Norte e Leste.





Não há leitos clínicos disponíveis em duas macrorregiões: Centro e Triângulo do Norte.





Lockdown à vista?





Romeu Zema (Novo) disse que a



Horas depois, Zema, em transmissão ao vivo nas redes sociais, disse que o Em entrevista à TV Globo nesta quarta-feira, o governador(Novo) disse que a chance de implementar o lockdown (bloqueio total) em certas cidades mineiras é 90% . Nas últimas semanas, o vírus avançou com mais velocidade pelo estado.Horas depois, Zema, em transmissão ao vivo nas redes sociais, disse que o governo estadual dificilmente decretará lockdown em toda Minas Gerais . A proposta é orientar a medida a prefeitos de cidades que estiverem em situações mais críticas e deixar a decisão nas maos das administrações municipais.