Mortes por coronavírus mais que quadruplicam em Governador Valadares em um mês

Governador Valadares é uma das cidades mineiras mais afetadas pelo novo coronavírus (foto: Google/Reprodução)

, no Vale do Rio Doce, é uma das cidades mineiras mais afetadas pelo novo. Em um mês, o número de mortes pela doença mais queno município e houvede 575 casos confirmados, com base nos boletins epidemiológicos divulgados, diariamente, pela. O município tem 279.885 habitantes e está entre os líderes em diagnósticos positivos em Minas.