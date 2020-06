Agora é oficial: Hospital de campanha do Expominas já pode funcionar

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

instalado no Expominas, no Bairro Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, está autorizado a iniciar as atividades. Deliberação publicada nesta quinta-feira, no Diário Oficial de Minas Gerais permite, oficialmente, que a casa de saúde provisória receba pacientes infectados pelo novo





A medida é assinada pelo Comitê Extraordinário Covid-19 do governo estadual. O presidente do órgão é o secretário de Estado de, Carlos Eduardo Amaral. Inicialmente, o hospital de campanha vai funcionar por três meses. Se necessário, o prazo pode ser prorrogado, levando em conta a duração da calamidade pública decretada pelo Executivo mineiro em virtude da pandemia.



Poderá haver a contratação de organizações sociais de saúde (OSS) para gerir a estrutura. Enquanto um acordo do tipo não for firmado, caberá à Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão indicar o responsável pela administração. Atualmente, Otto Levy é o titular da pasta.



O documento, assinado pelo chefe da saúde estadual, prevê o custeio do hospital por meio da utilização de recursos oriundos da Lei Orçamentária Estadual (LOA) e das leis que autorizam créditos adicionais. Nessa quarta-feira, Amaral já havia adiantado o início da operação do hospital do Expominas, cuja montagem terminou em abril.



Reportagem do Estado de Minas mostra que, com 91% das vagas preenchidas, Minas bateu, nesta quinta, o recorde em termos de ocupação de UTIs. Os leitos do hospital de campanha, contudo, são de baixa complexidade.

‘Escritório’ de Leitos

Consta no Diário Oficial, ainda, a criação de um comitê para monitorar os leitos sob a responsabilidade do estado. O Escritório de Gestão de Leitos vai verificar o fluxo de internações nas casas de saúde. Vale lembrar que, nesta quinta, Zema anunciou nova subsecretária para atuar na gestão das