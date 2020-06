Uso de máscara: teimosos e relapsos desafiam fiscalização da PM em BH

A fiscalização da PM não intimidou Seu Teixeira, de 80 anos, atravessou a Afonso Pena sem máscara na manhã desta quinta-feira (25). Tranquilo, ele parou para tomar uma média na rua. 'Não tenho medo de coronavírus', comentou (foto: Edésio Ferreira/ EM D.A.Press)









Tudo indica que a corporação terá algum trabalho para cumprir a tarefa. Nem o vírus, nem a fiscalização foram suficientes para intimidar pessoas que circulavam pela Praça Sete nesta manhã - sem máscaras, com o equipamento de proteção mal posicionado ou afastado do rosto para o consumo de alimentos.



Ação educativa



PM iniciou fiscalização do uso de máscaras nas ruas dos municípios mineiros a pedido do Governador Romeu Zema (Novo) (foto: Edésio Ferreira/ EM D.A.Press) Na base móvel instalada no cruzamento entre as avenidas Amazonas e Afonso Pena, o Tenente Bruno bem que tentou orientar um senhor que se dirigiu ao posto para se queixar de um golpe. "Sacaram meu benefício, queria fazer uma ocorrência", disse o homem, que trazia a máscara dependurada no pescoço. "Pois não, vamos registrar, mas conserte a sua máscara, por gentileza", pediu o policial. O item, no entanto, estava frouxo e não parou no rosto do idoso mais do que dois minutos.





O Tenente Bruno explicou que a abordagem é educativa. A ideia, num primeiro momento, não é coagir a população a cumprir as recomendações das autoridades de saúde. "Além do mais, as bases móveis têm outras prioridades, são uma espécie de extensão das delegacias. Quando a pessoa chega aqui sem máscara, a gente orienta, mas esse papel de vigiar as pessoas é das viaturas", esclareceu.





A capitão Laylla Brunella acrescentou que a detenção ocorre apenas em caso de resistência ou desobediência, crimes previstos nos Artigos 329 e 330 do Código Penal, respectivamente. "Nesse caso, fazemos um B.O. e o infrator pode, sim, ser detido". A punição prevista para os delitos na lei vai até três anos de reclusão que, segundo advogados consultados pela reportagem, costumam ser convertidos em prestação de serviços comunitários.

'Minha avó'

A Auxiliar de farmácia Thaís Oliveira, de 23, foi flagrada para a reportagem sem máscara, mas se justificou: 'Foi só para falara ao telefone com a minha avó, que é surda', (foto: Edésio Ferreira/ EM D.A.Press) Estado de Minas, ela se justificou. "Retirei a máscara só porque estava conversando ao telefone com a minha avó, que é surda. A máscara abafa a voz e aí ela não me escuta, mas eu ando sempre protegida, foi rapidinho", alegou. Ao menos seguiu caminhando devidamente paramentada. A auxiliar de farmácia Thaís Oliveira Gomes, de 23 anos, atravessava a Afonso Pena com a face descoberta por volta das 11h. Abordada pelo, ela se justificou. "Retirei a máscara só porque estava conversando ao telefone com a minha avó, que é surda. A máscara abafa a voz e aí ela não me escuta, mas eu ando sempre protegida, foi rapidinho", alegou. Ao menos seguiu caminhando devidamente paramentada.





O promotor de vendas Pierre de Moura Rosa, de 35 anos, deu à reportagem uma explicação semelhante ao ser flagrado sem a proteção. "Eu ando na linha, mas trabalho na rua gritando, oferecendo chips de celular para quem passa. De máscara, não dá pra fazer isso. Mas estou atento à fiscalização em BH e apoio, acho importante", comentou. Questionado sobre o risco de contaminar os pedestres com gotículas de saliva durante os apelos vocais, ele argumenta: "Só se eu estiver muito perto das pessoas. De longe, é tranquilo".





O promotor de vendas Pierre de Moura Rosa, de 35, confessa que retira a máscara para oferecer seus produtos na rua. 'Trabalho gritando' (foto: Edésio Ferreira/ EM D.A.Press)

***

