PM vai cobrar máscaras, mas a 2 metros de distância de infratores

No início da pandemia, em março, a PMMG já auxiliava na dispersão de multidões como na foto, em Manhuaçu (foto: PMMG)

Memorando interno com os procedimentos da PMMG (foto: Reprodução)

Pessoas poderão ser revistadas e detidas, o que pode trazer de novo cenas polêmicas de cidadão sendo detidos, como essa senhora em Araraquara (foto: Reprodução/Twitter)

A partir de hoje (25) todos os militares das 19 regiões de policiamento de Minas Gerais começam a cobrar pelo uso de máscaras, a desfazer aglomerações de pessoas e a apoiar as fiscalizações municipais dentro doe sforço de barrar a disseminação da COVID-19. Mas a abordagem dos militares às várias situações deverá ser feita a uma distância de 2 metros dos infratores, o que pode trazer dificuldades e até gerar obstáculos em algumas situações.Dificuldades que incluem pessoas que estiverem correndo e em meio a outras atividades físicas em que já se tem flagrado a não utilização do equipamento de proteção individual. Contudo, quem não obedecer à abordagem poderá ser revistado e preso. A reportagem do Estado de Minas teve acesso ao memorando interno 147.1 distribuído ontem pela PMMG e que orienta essas ações para "reforço das medidas restritivas impostas pelo poder público e obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção".No documento, consta que a PM vai trabalhar na orientação para "conscientização dos envolvidos no descumprimento de medidas restritivas da necessidade de se prevenir o contágio da COVID-19, sempre que possível, mantendo a distância de 2 (dois) metros para parlamentação (conversa) e orientação", ou seja, mantendo sempre distância durante a abordagem, ainda que se dê em movimento.Em caso de infração municipal, os militares não multarão as pessoas, à princípio, chamando agentes das prefeituras para cumprir o determinado em lei de cada município, pois o memorando especifica que cabe a eles "atuar como esforço suplementar em situações de descumprimento de ordem sanitária, mediante acionamento do órgão competente (agentes municipais) para garantia do poder de polícia administrativa, visando o cumprimento das medidas restritivas impostas pelo Poder Público (como multas e suspensão de direitos). Nas localidades onde não há capacidade operacional dos órgãos municipais, a PMMG atuará primariamente", informa o documento.Contudo, aqueles que relutarem ou forem suspeitos serão devidamente abordados, vasculhados e podem ser conduzidos a uma delegacia. Pois, quando necessário, foi estabelecido aos policiais "realizar os procedimentos de busca, prisão e condução previstos na atuação policial na abordagem, prisão, condução de pessoas, higienização e cumprimento de medidas restritivas, durante a pandemia do coronavírus (COVID-19), quando necessário".Mas, na maioria das vezes, a recomendação é de manter um clima instrutivo e de alerta. "A atuação policial deve ser equilibrada e de bom senso, visando cumprir estritamente as recomendações normativas em vigor, orientando as pessoas quanto ao uso de máscara de proteção, e respeito as medidas sanitárias e de distanciamento social, para se evitar aglomerações".Uma das formas de fazer isso à distância será por meio do magafone, sem necessariamente o desembarque dos policiais militares. Uma frase padrão já foi preparada: "Atenção, cidadão. Aqui é a Polícia Militar de Minas Gerais. Estamos em situação de distanciamento social. Use sua máscara de proteção. Se possível, desloque para a sua residência e permaneça em casa. Confiem em nós, estamos cuidando da sua segurança".Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.[VIDEO2] A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.[VIDEO4]A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 [VIDEO3]Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.[VIDEO5]