Mulher descumpre quarentena, é detida em Araraquara e acusa 'comunistas'

(foto: Reprodução/Twitter) Guarda Civil Municipal da cidade de Araraquara, 250 quilômetros de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (13) após descumprir o decreto da prefeitura de isolamento social contra o novo coronavírus. As imagens que mostram ela se recusando a sair de uma praça viralizaram na internet. Em meio a chutes e gritos, a mulher alegava que o “circo do coronavírus" era armado para "implantar uma ditadura comunista”. Uma mulher de 44 anos foi detida pelada cidade de250 quilômetros de, na manhã desta segunda-feira (13) após descumprir o decreto da prefeitura de isolamento social contra o. As imagens que mostram ela se recusando a sair de uma praça viralizaram na internet. Em meio a chutes e gritos, a mulher alegava que o “circo do coronavírus" era armado para "implantar uma ditadura comunista”.

Depois da abordagem dos policiais, a mulher se exaltou e respondeu que era uma “pessoa livre”. “Aqui não é comunismo. Comunismo é lá na China, onde o PT está se afiliando. Esse circo de coronavírus não funciona comigo, armaram para implantar uma ditadura comunista”, gritava.

Após 20 minutos de uma tentativa de diálogo, ela teria resistido à abordagem, mordeu uma das guardas e foi presa, sendo levada ao plantão policial. Ao ser conduzida até o carro da Guarda Civil, a mulher bradava: “comunistas do caramba”.

Em entrevista ao portal A Cidade On, ela alegou que a Constituição garantia o direito de estar na praça."Estava caminhando sozinha para aumentar minha imunidade, me sentei para descansar e fui abordada. Cinco pessoas vieram me abordar e estava sufocada, me machucaram e por isso acabei mordendo uma guarda. A Constituição me garante o direito de estar na praça", diz. Ela passaria por exame de corpo de delito.

Entenda

A Prefeitura de Araraquara decretou quarentena para conter o surto de coronavírus. Na cidade estão sendo realizadas diariamente operações para orientar os usuários dos principais parques e áreas de esportes e lazer.

O decreto municipal vedou o acesso da população aos equipamentos públicos, parques e praças municipais, bem como suspendeu os programas e atividades culturais e esportivas, proibindo assim qualquer ação que implique ou resulte em aglomeração de pessoas.

De acordo com o coronela mulher foi abordada pelos guardas e se recusou a sair da Praça dos Advogados, localizada em uma região nobre da cidade. Por determinação de um decreto, o local está fechado para práticas esportivas e de lazer. "Foi pedido para ela se retirar e isso não aconteceu. Ela insistiu em ficar na praça e agrediu a guarda que fez a abordagem", afirma.

