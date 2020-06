Copasa inicia reparo em cratera que engoliu carro no Santa Tereza, em BH

(foto: Edésio Ferreira/ EM/ D.A.Press) cratera que se abriu na Rua Gabro, após o rompimento de uma de suas adutoras. A pavimentação do local está prevista para ser concluída neste sábado. Em nota, a companhia afirmou ainda que pagará por todos os prejuízos causados. A Copasa iniciou nesta sexta-feira (26), o reaterro daque se abriu na Rua Gabro, após o rompimento de uma de suas adutoras. Ado local está prevista para ser concluída neste sábado. Em nota, a companhia afirmou ainda que pagará por todos os prejuízos causados.





O abastecimento de água nos bairros Santa Tereza e Floresta precisou ser interrompido para manutenção que só foi concluída por volta das 21h do mesmo dia. Já na madrugada desta sexta-feira (26), o abastecimento foi restabelecido.





Pela manhã a companhia retomou os trabalhos para executar o reaterro da vala. Em nota, a Copasa afirmou que a pavimentação da via será executada ainda neste sábado (27).





Também por meio de nota a Copasa prometeu arcar com as perdas dos moradores afetados pelo rompimento. “Todos os danos e prejuízos causados pelo rompimento da rede de água serão ressarcidos, de acordo com apontamento da perícia técnica.”



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais