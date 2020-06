Explosão em obra da Copasa deixa dois trabalhadores feridos

Doisficaramao utilizar explosivos em umade uma adutora da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta de 13h desta sexta-feira (26), no distrito de Ravena, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o, um dos homens machucou o braço e sofreu dilaceração nos dedos e o outro teve o rosto desfigurado pela explosão. Pessoas que estavam no local levaram as vítimas rapidamente ao posto de saúde mais próximo, em Ravena.