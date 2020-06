Lojas abertas ou lockdown? Kalil anuncia futuro do comércio de BH nesta sexta

Sem dar prosseguimento ao plano de reabertura, Kalil cogita decretar lockdown em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





Na entrevista coletiva de semana passada, Kalil chegou a ameaçar o fechamento total do comércio , caso as pessoas continuassem não respeitando o distanciamento social. “Se os churrascos continuarem, não teremos problemas em fechar a cidade”, afirmou na última sexta.





Em entrevista à Rádio Bandeirantes na terça, Kalil voltou a falar em lockdown e garantiu que não daria continuidade ao processo de reabertura do comércio em Belo Horizonte.





“A população que não é consciente, que não sabe o que é morrer sem ar, tem que saber que ela pode morrer sem ar por falta de respiradores ou de médicos. Temos um excelente sistema de saúde, todos sabem disso. Estamos numa luta tremenda e vamos continuar lutando. Não tem nada vencido. O quadro vai piorar e pode subir. Nós nem cogitamos abertura nesta semana. Não temos a menor possibilidade de nenhuma abertura”, disse Kalil.





Fase 2 do plano de reabertura, Atualmente, Belo Horizonte está nado plano de reabertura, que garante o funcionamento de 91,9% dos empregos . O cenário foi iniciado no dia 8 de junho e desde então se mantém no mesmo patamar.

Quem toma as decisões?





Em 17 de março, Alexandre Kalil assinou o decreto que criou o Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19. O grupo é responsável por orientar sobre as medidas de combate ao coronavírus na capital, incluindo as decisões sobre o funcionamento do comércio na cidade. O Comitê é coordenado pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, e integrado pelos infectologistas Carlos Starling, Unaí Tupinambás e Estevão Urbano Silva.





Fases de reabertura





A prefeitura distinguiu os possíveis níveis de abertura do comércio em seis etapas. As quatro últimas se referem a cenários em que os estabelecimentos considerados não essenciais podem funcionar:





Lockdown – Nível máximo de fechamento, cogitado caso haja piora expressiva nos indicadores epidemiológicos de BH;





Fase 0 – Cenário implementado em 18 de março, em que apenas comércios essenciais podiam funcionar;





Fase 1 – Cenário implementado em 25 de maio, com reabertura de salões de beleza (exceto clínicas de estética), shoppings populares e comércios varejistas;





Fase 2 – Cenário que se iniciou em 8 de junho;





Fase 3 – Cenário com maior abertura que a etapa anterior. Será implementado caso os índices epidemiológicos e estruturais sejam favoráveis;





Fase 4 – Cenário de reabertura máxima do comércio, que só será implementado caso os índices epidemiológicos e estruturais sejam favoráveis.

Nesta sexta-feira, às 14h, o prefeito e os membros do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 em Belo Horizonte anunciam o futuro do comércio na capital mineira.