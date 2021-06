ALMG vota isenção da cobrança de impostos para setores de cultura e eventos

A Comissão de Desenvolvimento Econômico debate os impactos econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19 nos setores artísticos, culturais e de eventos (foto: Clarissa Barçante ALMG/Divulgação ) eventos e turismo, para a votação de soluções visando a retomada das atividades desses segmentos, considerados os mais afetados com a pandemia da COVID-19. A Assembleia Legislativa de Minas (ALMG), em audiência nesta segunda-feira (7/6), se reúne com representantes dos setores de cultura,e turismo, para ade soluções visando adas atividades desses segmentos, considerados os mais afetados com a pandemia da

Também foi requerido e aprovado um plano para a isenção de cobrança de impostos e taxas de segurança pública e cadastros, após a retomada das atividades, para empresas de eventos e turismo que sejam optantes ou não pelo Simples Nacional, já que esses impostos são quitados com a realização dos eventos.

Thiago Cota destacou a relevância do turismo, como maior geração de economia do estado. "Temos como exemplo as cidades históricas de Ouro Preto e Mariana, locais mais frios como Monte Verde e a região de Furnas, cuja maior geração de renda são os visitantes", diz.

Dados da Fecomércio mostram que o setor de turismo já deixou de arrecadar, desde o início da pandemia, R$ 312 bilhões, e que 12% dos empregos gerados em Minas são decorrentes do turismo.

O deputado Bernardo Mucida (PSB) explicou que o setor de cultura e eventos está fechado desde o início da pandemia, sem nenhuma retomada, por precisar de reuniões presenciais, o que não é permitido. Ele ressalta que, mesmo no caso de uma terceira onda mais branda, ainda não há previsão de quando esses segmentos poderão retomar as atividades.

O diretor da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), Leonardo Cassiano Simao Neves, questionou a falta de apoio dos governantes para o setor. "Estamos há 16 meses sem trabalhar, sem faturar nenhum centavo. Entendemos a dor dos outros, mas após tanto tempo, estamos nos sentindo desamparados," lamenta o diretor.

Leonardo Cassiano acrescentou também que há um grande preconceito com o setor de eventos. "A alimentação nos shoppings pode funcionar no período da pandemia e os bufês não estão podendo funcionar, seguindo as mesmas regras de segurança."

Thiago Costa ressaltou que a audiência não é para promover a aglomeração, mas sim para encontrar alternativas e que esses setores possam voltar às atividades com segurança, obedecendo os protocolos do Ministério da Saúde.

