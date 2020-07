Adesão aos planos de saúde registra queda na pandemia de coronavírus

De acordo com o boletim do, a perda de beneficiários foi impulsionada pela queda dos, foram 53 mil a menos. Outra modalidade que registrou queda de 61 mil vínculos dos. A única categoria que teve um aumento no período de um ano foi a de, com alta de 0,6%, que representa 38 mil novas adesões.

O documento ainda revela que o menor número de adesões aos planos médicos-hospitalares neste período de 12 foi registrado no mês de maio deste ano. O total ficou abaixo de 700 mil, número inferior à média de 1,2 milhão dos meses anteriores.

Entre fevereiro e maio deste ano, a categoria perdeu mais de 560 mil vínculos, sendo a segunda queda consecutiva na variação trimestral de 2,2%, conforme foi divulgado pelo IESS.

E a maior queda foi registrada nos planos individuais ou familiares, com diminuição de 6,3%, equivalente a 270 mil beneficiários.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19