Coronavírus: saiba como está o atendimento odontológico

Urgências e emergências odontológicas

Em épocas de, os profissionais da saúde correm mais risco de serem contaminados. Mestão na linha de frente na batalha contra a doença. Há outros profissionais da saúde que continuam expostos à, porém, sem ligação direta com o combate ao coronavírus, como os dentistas. Afinal, como estão sendo os atendimentosdurante essa crise?Segundo o, os dentistas devem atender somente casos de emergência e urgentes, conforme as classificações do Conselho Federal de odontologia (CFO). Além disso, os profissionais que forem do grupo de risco do, ou que morarem com alguém do grupo de risco, não poderão realizar os atendimentos, com exceção para casos extremos.(quando não é, está suspenso em todos os consultórios odontológicos localizados em cidades que tenham casos confirmados da, que são vizinhas de outro município com casos confirmados e em que o poder público municipal tenha suspendido as atividades comerciais ou determinado aAlém disso, osterão de usardurante os atendimentos, a fim de manter a segurança dos pacientes e dos profissionais. Isso inclui protetor facial, óculos de proteção, avental impermeável, luvas descartáveis, gorros e máscaras N95 (quando for usar aparelhos que produzam aerossóis) ou máscaras (para casos



Segundo CRO MG, casos de emergência odontológicas são “situações que potencializam o risco de morte”. Por exemplo, o abscesso dentário (bolsa em um dente causada por infecção). Já as urgências, são “situações que determinam prioridade no atendimento, mas não potencializam risco de morte”. Como, cáries, traumatismo e inflamações. Para auxiliar os profissionais, o CRO publicou uma cartilha, em seu site oficial, com orientações.

Perigos do coronavírus para os dentistas

afirma que os dentistas são uma das profissões mais propensas a contrair o. "Pela proximidade com o paciente (por estar a menos de um metro de distancia) e por usar aparelhos com aerossóis que espalham gotículas de salivas e sangue o tempo todo. Caso o paciente esteja contaminado, ficamos expostos à", afirma a dentista. A saliva é uma forma de transmissão direta doAlém dosespalharem as gotículas de saliva e sangue em um raio de até dois metros, onsultórios têm cuspideiras onde ficam depositados resíduos de saliva e sangue do paciente. "O perigo é que, mesmo bem higienizado, opode permanecer em superfícies sem vida por até nove dias", observa a