COVID-19: o que dizem pesquisas sobre vacinação de crianças e adolescentes

A recomendação do órgão também era contrária à decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que em junho, autorizou o uso da vacina da Pfizer para adolescentes a partir dos 12 anos..





O que mostram os dados

Em março foi divulgado um estudo com dois mil voluntários de 12 a 15 anos feito nos Estados Unidos que comprovou 100% de eficácia da vacina da Pfzier nesse grupo. O imunizante é o único com autorização da Anvisa para essa faixa etária.





O Instituto Butantã também pediu autorização para a CoronaVac, mas o pedido foi negado. Segundo a Agência, por falta de dados. A Janssen está conduzindo estudos, autorizados pela Anvisa, para ampliar a indicação de idade da vacina.





Vacinação em outros países

Nos Estados Unidos, o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Centers for Disease Control and Prevention, em inglês) recomenda que toda a população a partir de 12 anos deve se imunizar contra a Covid. O imunizante da Pfizer recebeu, em maio, autorização da FDA (agência americana de regulação de drogas) para uso em adolescentes.





E o último relatório do CDC apontou que o número de crianças hospitalizadas com coronavírus foi de 3,4 a 3,7 vezes maior nos estados com menor cobertura de vacinação.





Israel, em maio, também autorizou a expansão etária para a vacinação. Com o crescimento de casos no país associado à variante delta, em junho, as autoridades de saúde recomendaram que todos de 12 a 15 anos se imunizassem contra a Covid.