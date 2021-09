Metade das brasileiras deixaram de frequentar ginecologista ou mastologista

(foto: Tim Sloan / AFP - 19/8/09) Assustadas com a pandemia, muitas pessoas decidiram adiar suas consultas e exames médicos. Ao menos 47% das mulheres deixaram de frequentar ginecologista ou mastologista por causa da COVID-19, de acordo com um levantamento da Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), realizado a pedido da empresa Pfizer. Apesar do índice ainda estar alto, a segunda edição do levantamento na pandemia teve uma redução quanto ao questionamento feito em 2020, quando alcançou 62%.









Realizada entre os dias 7 e 23 de setembro de 2021, com 1.400 mulheres, a partir de 20 anos, em São Paulo (capital) e nas regiões metropolitanas de Belém, Brasília, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro, o levantamento online também apontou que as entrevistadas reconheceram maior acesso à informação de qualidade sobre a doença, importante para a prevenção e busca de tratamento.





Diagnóstico: exames e idade





Sobre necessidades para o diagnóstico precoce, 59% das entrevistadas mencionaram realizar exames como mamografia ou ultrassonografia regularmente após os 40 anos e acompanhamento ginecológico; e 55% desde o início da vida adulta, se houver casos da doença na família, o que demonstrou que mais da metade das mulheres sabem que a hereditariedade é um fator que precisa de atenção.





A maioria tem a informação sobre a idade quando deve ser realizada anualmente a mamografia: 60% responderam a partir dos 40 anos, contra 26%, a partir dos 35 e 8% para quem tem mais de 50 anos.





Mas o tema "identificação da doença" apontou que ainda falta clareza quando se fala em autoexame. Quando perguntadas especificamente sobre cuidados necessários para um diagnóstico precoce, 42% responderam que é preciso ficar atentas somente a nódulos (caroços) nos seios e, por isso, o autoexame é importante.





Já quando o questionamento foi se sabiam que o autoexame costuma identificar apenas tumores com mais de 2cm, o que significa que o câncer pode estar em um nível avançado, prejudicando o tratamento e até a cura, 78% também responderam que sim e, por isso, fazem acompanhamento ginecológico. 40% dessas mulheres fazem todos os exames solicitados e retornam ao médico, 30% fazem todos os exames solicitados regularmente e 8% fazem todos os exames solicitados, mas se acharem que não há nada de errado não retornam ao médico(a). 21% das entrevistadas responderam não saber do risco do autoexame apontar um tumor em estágio avançado.





"Sabemos que houve, no passado, uma forte campanha sobre o autoexame. Não estamos descartando seu papel, mas é preciso que as pessoas tenham clareza que ele não detecta tumores menores, daí a importância do acompanhamento médico e de exames complementares para que não haja comprometimento do tratamento se a condição for diagnosticada", destaca a dra. Alessandra Menezes Morelle, oncologista do Hospital Moinhos de Vento.





De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Brasil, conforme as Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama, a mamografia é o único exame cuja aplicação em programas de rastreamento apresenta eficácia comprovada na redução da mortalidade por câncer de mama.





Confiança no sistema de saúde mesmo nas formas graves





Outro dado significativo é que a maior parte também reconhece os diferentes tipos de câncer de mama, sendo alguns mais agressivos do que outros: 40% afirmaram saber da informação, mas não exatamente das diferenças e 43% disseram que podem existir formas mais agressivas e por isso o acompanhamento com o médico ginecologista é importante. Além disso, quando indagadas sobre a doença metastática, 54% responderam acreditar que é possível tratar e controlar a condição, percentual que se manteve elevado em todas as faixas etárias das entrevistadas, de 20 até mais de 60 anos.





Outro dado importante revelou como elas enxergam o sistema de saúde. Se, de um lado, 14% afirmaram que somente há possibilidade de cura se houver acesso à saúde privada (convênio médico), 16% responderam que isso seria por meio do Sistema Público de Saúde (SUS). A pesquisa mostrou ainda que as mulheres das regiões de Belém e de Recife são as que mais acreditam no SUS para o tratamento, com 19% e 20%, respectivamente, contra 14% no Rio de Janeiro e 16% em São Paulo e no Distrito Federal. "Ainda temos muito o que avançar, mas não podemos ignorar que já conseguimos dar passos consideráveis quando olhamos para o passado", diz Luciana Holtz, fundadora e presidente do Oncoguia.





Aspectos emocionais e autocuidado





O levantamento também trouxe aspectos emocionais relacionados ao câncer de mama. Medo (28%), sofrimento (18%) e tratamentos (34%) foram as preocupações iniciais relacionadas ao tema, relatadas por 80% das entrevistadas. Mas a confiança também existe, já que "acreditar na cura por meio de acesso a tratamento médico" foi apontado pela maioria das mulheres.





Dados inéditos da pesquisa revelaram ainda a valorização do autocuidado. Questionadas se acreditavam que alimentação balanceada e exercícios físicos ajudavam a prevenir o câncer de mama, 80% disseram que sim.