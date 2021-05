Testes positivos de COVID-19: o que eles revelam sobre a pandemia

Testes positivos de COVID-19 podem ajudar a traçar um panorama prévio do cenário da pandemia (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Ao longo do tempo e da evolução da pandemia, curvas diárias de novos casos divulgadas por órgãos de saúde e de imprensa têm sido o principal termômetro da situação no Brasil.





Esse "atraso" nos deixa reféns do passado e influencia na efetividade de políticas públicas de contenção da pandemia, que se alastra em ritmo mais rápido do que o aferido.





Acompanhando a dinâmica das curvas de controle do Brasil já publicadas, o laboratório Mendelics tem demonstrado que é possível acompanhar a pandemia numa perspectiva mais realista.





O volume de diagnósticos positivos obtidos pela metodologia RT-LAMP – feita com a saliva do paciente – implantada pelo laboratório na detecção da COVID-19 no Brasil não só sinaliza o número de pessoas infectadas naquele momento.





Queda prevista

Segundo o laboratório, os números de resultados positivos recentes já sinalizavam a queda nas internações e mortalidade que foram evidenciadas semanas depois nas curvas correspondentes do Brasil.





"Percebemos que estes resultados são capazes de prever o fluxo da pandemia entre duas semanas para variação no número de internações e um mês para os dados de mortalidade da doença, o que pode ser um grande aliado para as medidas emergenciais e próximos passos relacionados a vacinação, volta às aulas, retorno ao trabalho, entre outros", conta David Schlesinger, CEO da Mendelics.





No gráfico abaixo, é possível visualizar o número de casos novos por dia no Brasil versus os positivos obtidos pelo laboratório, que também vêm do Brasil inteiro, com um salto em janeiro e chegando ao topo no mês de março, enquanto os testes positivos prenunciavam estas altas ainda semanas antes.







O gráfico mostra que, após o início da fase emergencial, em 15 de março, o número de testes positivos começou a cair.





Porém, é possível que o Brasil passe a enfrentar uma nova onda em breve.



"Com a chegada do inverno e a demora no andamento da vacinação, devemos sofrer um novo pico da doença em meados de maio", conclui David.

No entanto, as curvas ainda não conseguem oferecer um cenário em tempo real. Como a testagem em massa quase não é feita no país, a grande maioria dos resultados dos exames e registros de mortes por COVID-19 são incorporados às curvas dias ou semanas depois do momento real. Após uma comparação desses dados com o número de casos novos da doença no país consolidados pelas autoridades de saúde, o laboratório chegou à conclusão de que é possível ter um panorama prévio do cenário da pandemia para as próximas semanas, em relação às curvas hoje disponíveis.