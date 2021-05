Pitágoras oferece atendimento gratuito a pacientes e profissionais de saúde

(foto: Pixabay)



Em meio à pandemia de COVID-19 e aos inúmeros casos de pacientes com sequelas em razão da infecção pelo novo coronavírus, a Faculdade Pitágoras resolveu agir a fim de auxiliar na recuperação daqueles que apresentam danos respiratórios e motores causados pela doença. O novo projeto oferecerá atendimento fisioterapêutico a esses pacientes de forma gratuita.





Além disso, em parceria com a Prefeitura de Betim, e também sem custos, a Faculdade Pitágoras irá disponibilizar atendimento psicológico aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à COVID-19. A ação irá atender todos os funcionários da rede pública da cidade mineira.





LEIA MAIS 16:40 - 06/04/2021 COVID-19: associação médica oferece atendimentos homeopáticos gratuitos

15:06 - 09/03/2021 Missão COVID: plataforma de teleatendimento gratuito pede ajuda

15:04 - 01/03/2021 Una inaugura novas clínicas de nutrição com atendimentos gratuitos



“A clínica tem convênio com o município, atendendo pacientes encaminhados pela prefeitura. Ele é efetuado pelos acadêmicos do último ano do curso de fisioterapia, sob supervisão de professores e fisioterapeutas devidamente habilitados para atuação na área”, informa. E como esses atendimentos funcionarão? O tratamento fisioterapêutico será em formato presencial na Clínica Escola da Faculdade Pitágoras de Betim, seguindo todos os protocolos de segurança, conforme a faculdade.“A clínica tem convênio com o município, atendendo pacientes encaminhados pela prefeitura. Ele é efetuado pelos acadêmicos do último ano do curso de fisioterapia, sob supervisão de professores e fisioterapeutas devidamente habilitados para atuação na área”, informa.





Paula Lima Bosi, coordenadora do curso de fisioterapia da Pitágoras Betim, explica como será o processo: “Os pacientes que buscam reabilitação passarão por avaliação de triagem e terão suas sessões fisioterapêuticas agendadas para ocorrer duas vezes na semana ao longo de três meses. O objetivo é garantir a recuperação, diminuição de sequelas e melhora na condição física do paciente.”





Para além de contribuir para o cenário pandêmico atual, o projeto fornece o tratamento para portadores de outras doenças crônicas respiratórias ou não. Além disso, na faculdade, há atendimento nas áreas de uroginecologia, reumatologia e neurologia.





Para maiores informações sobre os atendimentos, os interessados devem fazer contato pelo telefone: (31) 2101-9037.

"O objetivo é garantir a recuperação, diminuição de sequelas e melhora na condição física do paciente." Paula Lima Bosi, coordenadora do curso de fisioterapia da Pitágoras Betim







Já as consultas psicológicas serão realizadas remotamente, com agendamento prévio pelos telefones: (31) 2101-9002 ou (31) 2101-9037. “Os nossos atendimentos estão prontos para identificar casos a distância. Durante a ligação telefônica, a atendente irá fazer algumas perguntas para direcionar o atendimento. A partir disso você já sai com uma consulta agendada”, explica a coordenadora do curso de psicologia da Faculdade Pitágoras Betim Renata Alvarenga.





CUIDANDO DE QUEM CUIDA





O projeto tem, ainda, a ação “Cuidando de quem cuida”, que tem como objetivo dar suporte psicológico e emocional aos profissionais do SUS-Betim. O programa conta com uma equipe multiprofissional composta por psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e estudantes das instituições de ensino parceiras da Prefeitura de Betim.





Além do apoio psicológico, são dadas orientações sobre práticas de relaxamento e meditação, técnicas de autocuidado e exercícios de automassagem para auxiliar no controle de ansiedade, do estresse e no alívio de tensões musculares.





A parceria faz parte da ação da Secretaria Municipal de Saúde de Betim, que garante aos profissionais do SUS suporte terapêutico para lidar com o enfrentamento à pandemia da COVID-19. Para buscar atendimento individual, o servidor interessado pode entrar em contato pelo telefone (31) 3512-3314, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O servidor será acolhido pela equipe de plantão e será avaliada a necessidade de encaminhamento e atendimento presencial.