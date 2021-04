Gripe x COVID-19: o que você precisa saber sobre a vacinação

(foto: Pixabay)



Com números alarmantes de novos casos e mortes por COVID-19 no Brasil, a esperança se encontra na vacina. Porém, ela ainda não está disponível para todos. E, mais de um ano depois do início da pandemia no país e com tempo hábil para uma nova campanha de imunização contra a gripe, diversas dúvidas surgem.

Afinal, é recomendado tomar as duas vacinas juntas? E quem tomou a vacina contra o novo coronavírus, já pode tomar a da gripe? Uma imuniza pela outra? São muitos os questionamentos.









Mas essa recomendação pode variar de vacina para vacina, conforme apontado pelo especialista. Se a vacina tomada contra a COVID-19 tiver sido a Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, a melhor indicação é mesmo aguardar os 14 dias após o término do esquema de vacinação. Ou seja, após a aplicação das duas doses.





No entanto, se a vacina tomada for a Astrazeneca, de Oxford, como o esquema vacinal segue a orientação de duas doses contra COVID-19 com intervalo de três meses entre as doses, há uma outra opção. “Por se tratar de um intervalo maior entre as doses, o paciente poderá receber a vacina de gripe tetravalente ou trivalente num intervalo de 14 dias após ter recebido a primeira dose e a aguardar o intervalo mínimo de 14 dias para receber a segunda”, explica.





O “não” também vale para o questionamento acerca da imunização de ambas as doenças por apenas uma das vacinas. Isso não é verdade. Cada imunizante previne apenas uma infecção e acometimento do organismo. Portanto, é preciso participar de ambas as campanhas de vacinação.





Agora, se o paciente estiver infectado com o Sars-Cov-2, a vacina contra a gripe não pode ser aplicada e é preciso esperar, aponta José Geraldo Ribeiro. “O indivíduo deverá aguardar 30 dias após o início dos sintomas e no dia da aplicação da vacina deverá estar assintomático”, reafirma.





A VACINA CONTRA A GRIPE





Enquanto que, na rede pública de saúde, a campanha de vacinação tem início na próxima segunda-feira (12) e se estende até julho de 2021 – as crianças receberão a dose da vacina primeiro este ano, já que os adultos estão sendo imunizados contra COVID-19. Porém, menores de seis meses não devem ser vacinados –, a rede privada já tem a imunização disponível há cerca de duas semanas.





Segundo José Geraldo Ribeiro, é preciso tomá-la todos os anos, em razão da queda no nível dos anticorpos estimulados pela vacinação do ano anterior e da mutação do vírus influenza. Justamente por isso, a vacinação também muda.









O epidemiologista do Hermes Pardini aponta, ainda, que as reações adversas são pouco comuns e, quando ocorrem, são leves e locais – eritema, endurecimento e dor no lugar da aplicação – e desaparecem rapidamente. “Também pode ocorrer febre baixa, dor muscular e mal-estar, de 6 a 12 horas após a aplicação. Esses sintomas duram menos de dois dias.”





A imunidade é geralmente obtida entre duas e três semanas após a vacinação. Por isso, é crucial que a vacinação seja feita antes da “temporada de gripe”, que ocorre no inverno. A imunização dura entre seis e 12 meses. Mas é importante destacar que a vacina não evita o resfriado, apenas a gripe, pois o resfriado é causado por outros tipos de vírus, como o adenovírus, o rinovírus, o vírus respiratório sincicial e o parainfluenza.

*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram