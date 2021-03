Pesquisadores brasileiros desenvolvem vacina por spray nasal

(foto: Pixabay)





Mais de um ano depois do início da pandemia de COVID-19 no mundo, a ciência conseguiu desenvolver vacinas para conter o avanço dos casos e frear novas ondas de contágio. Porém, ainda há outros imunizantes em desenvolvimento para ajudar no combate à disseminação do novo coronavírus. Uma das possibilidades é o spray nasal, totalmente produzido no Brasil.





A vacina está sendo estudada em parceria por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), da Universidade de São Paulo (USP) e do Instituto do Coração (InCor).



Segundo informações das instituições, com baixo custo, o imunizante age produzindo uma resposta imunológica potente ativando as células B e T, linfócitos responsáveis pela imunidade humoral, produção de anticorpos e morte de células infectadas.





“Nossa meta é entregar uma vacina 100% brasileira, que induza resposta imune à COVID-19 por duas vias: com anticorpos e com células T. Os anticorpos induzidos pelas vacinas convencionais, como a da febre amarela ou sarampo, são neutralizantes, ou seja, têm o papel de ‘encobrir’ a superfície do vírus que ameaça o organismo, impedindo sua entrada na célula hospedeira. Mas se algum vírus escapar dessa ‘frente de defesa’, consegue adentrar essa célula, infectando-a. A partir desse momento, o anticorpo não consegue fazer mais nada.”





“Quando o vírus entra na célula, quem defende o organismo é a célula ‘T’, que pode tanto estimular a produção de anticorpos quanto, mais importante após a invasão, ‘assassinar’ as células invadidas”, explica Daniela Santoro, imunologista e docente da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp) e uma das pesquisadoras envolvidas no desenvolvimento da vacina.





O projeto é custeado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTIC) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). “A pesquisa abre um importante precedente para o desenvolvimento de tecnologia em saúde no país, hoje dependente dos insumos importados para prosseguir com a imunização da população. Trata-se de uma oportunidade de gerar conhecimento para que, no futuro, o Brasil possa ter domínio ainda maior sobre cada etapa da produção de uma vacina”, lembra Daniela Santoro.





O ESTUDO





Segundo os pesquisadores, para desenvolver a vacina, está sendo estudada a resposta imune de pacientes que já contraíram a COVID-19 a partir de suas amostras de sangue. “Uma parte do grupo acompanhou a resposta imune dos anticorpos, e a outra parte estudou a resposta imune celular”, descreve Daniela Santoro.





Para desenvolver vacinas que estimulam a produção de anticorpos são mapeadas as regiões do micro-organismo determinantes para o início da infecção. No coronavírus, o componente mais crítico do vírus é seu invólucro, composto pela proteína Spike, que se liga à Enzima Conversora da Angiotensina II (ACE II) das células-alvo.





“Há um pedaço dessa proteína, específico, que se encaixa nos receptores das células pulmonares, por exemplo. Esse pedacinho é alvo de anticorpos neutralizantes das vacinas que foram aprovadas e estão em uso. A vacina que estamos desenvolvendo terá esse mecanismo (anticorpos) associado à indução de células T, a partir do uso de outros pedaços do vírus, chamados epítopos”, explica a pesquisadora.





O projeto está na fase de conclusão dos ensaios pré-clínicos, com previsão de proteção contra as novas variantes do vírus em circulação. Caso seja aprovado, o projeto entra para a etapa de ensaios clínicos de fase 1 e 2, o que precisa ser avaliado e autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).