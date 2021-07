CPI: a suposta 'trambiqueira' de vacinas está exausta, tadinha? Eu também

Emanuela Medrades se recusou a responder às perguntas dos integrantes do colegiado, alegando estar "exausta" (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)





exausto também. E não é pouco, não. Pois é, né? Na hora de tentar superfaturar vacinas ninguém fica exausto ou com crises de soluços . Vá entender. Mas querem saber? Estoutambém. E não é pouco, não.













Justiça que não julga e que, quando julga, o faz Estou exausto de leis que não são cumpridas, regras que são quebradas,que não julga e que, quando julga, o faz tardia e grosseiramente





Exausto de oportunistas, trambiqueiros, negacionistas , ignorantes, violentos , preconceituosos, lulistas, bolsonaristas, ciristas ou o diabo que os carregue.





Estou exausto de falar e não ser escutado; dizer e não ser compreendido; rogar e não ser atendido; de tentar, tentar, tentar e jamais ver acontecer.





Exausto de leitores que não leem; leitores de manchetes; comentaristas de ‘ouvi falar’; especialistas de Whatsapp; de quem não sabe nem escrever.





Estou exausto de ouvir gente falando ‘o Covid’. É ‘a Covid’ e ‘o coronavírus’; gente falando ‘a nível de’; gente dizendo ‘enquanto cidadão, tenho direitos’. Que raios de ‘enquanto’ é esse, meu Deus?





Exausto de FDP que fura fila , ultrapassa pelo acostamento, estaciona em vaga reservada, para em fila dupla, joga lixo no chão, que não cede lugar para idosos, grávidas etc.





homofobia, Estou exausto de quem se arvora o título de ‘gente de bem’ e prega ódio, racismo, xenofobia preconceito e toda sorte de discriminação





Exausto de falsos patriotas , moralistas, pastores, padres, rabinos, xamãs, gurus, mestres, influenciadores, ideólogos e professores.





Estou exausto de redes sociais tóxicas , gente tóxica, comentários tóxicos, teorias tóxicas, religiões tóxicas, políticas tóxicas.









Estou exausto de supersalários , aposentadorias especiais, privilégios, 60 dias de férias, auxílios paletó, gravata, chinelo, babá e o escambau.





Exausto de rachadinhas , pixulecos, funcionários fantasmas, mansão de 6 milhões de reais, Queiroz, micheques, mensalão, petrolão, Lulão, Lulinha e Bananinha.





Estou exausto de esperar pelo amanhã, pelo país do futuro, pela próxima eleição, pela terceira via, pela raiva que o próximo governante me fará passar.





Exausto de brigar, chorar, espernear, xingar, maldizer, perdoar, esquecer, acreditar, começar, recomeçar, terminar e me ferrar. Outra vez!





Estou exausto, meus caros. Vou descansar.