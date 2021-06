Em cadeia nacional, Bolsonaro conta a maior de suas mentiras

(foto: Reprodução TV)

Eram 20:30hs, mais ou menos, e nessa quarta (02/6), cheguei à casa de um queridíssimo amigo para, na companhia de outro não menos queridíssimo amigo - e cozinheiro de prima! -, beber, conversar, rir, jantar (exatamente nessa ordem) e trocar um pouco desse mundaréu de afeto, represado pelo maldito coronavírus.













O panelaço que me frustrou a ilusão da recepção de Galo, ops!, de gala, ocorreu em homenagem ao presidente da República, que, com sua política negacionista e homicida, aliada à incapacidade administrativa e irrestrito apoio ao vírus, ajudou a produzir um Everest de 500 mil mortos pela Covid-19 no País.





Após horas, que pareceram minutos, mas que encheram meu ‘tanque da carência afetiva’ pelos próximos quatro meses, fui-me embora ao encontro do aconchego dos braços de Morfeu. Pura ilusão. A curiosidade falou mais alto e lá foi o bobão, aqui, assistir ao devoto da cloroquina ler e falar como criança alfabetizando.













O que o pai do senador das rachadinhas e da mansão de seis milhões de reais sente em relação às mortes? Apenas desprezo. E em relação aos enlutados? Uma completa falta de empatia e respeito: “e daí? Não sou coveiro . Se morrer, morreu. Vão chorar até quando? Maricas”. Argh!, que sujeito asqueroso.





Resultado: Morfeu desistiu de mim. Eu desisti de atacar a caixa de Bis. O ‘amigo barra cozinheiro’ desistiu de ir trabalhar amanhã cedo, ou melhor, hoje. O ‘amigo barra anfitrião’ desistiu de tentar outra vez. E o amigo dele, agora meu amigo também, idem. Tão novos e tão fraquinhos, coitados.