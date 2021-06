Bolsonaro, após quase 500 mil mortes por COVID-19: 'Sinto profundamente'

Bolsonaro confirmou que Brasil aceitou o convite para receber a Copa América em meio ao aumento de mortes por COVID-19 (foto: Reprodução de TV)

“Sinto profundamente cada vida perdida em nosso país”. Foi dessa forma que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) iniciou o pronunciamento no rádio e na TV na noite desta quarta-feira (2/6), no dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 467 mil vidas perdidas para o novo coronavírus. Mas o discurso do presidente em relação às vítimas da doença se limitou a isso.





“Alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas. Todos os brasileiros que desejarem serão vacinados. Ontem, assinamos transferência de acordo de tecnologia para a produção de vacinas, entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Com isso, passamos a integrar a elite dos primeiros cinco países que produzem vacinas contra a COVID-19 no mundo”, afirmou o presidente.





Quase 70 milhões de pessoas já receberam a vacina: 47 milhões deles com a primeira dose e 22 milhões já com a dose de reforço, que efetiva a imunização.

panelaço como protesto em várias capitais, entre elas, Belo Horizonte. No fim de semana, manifestantes foram às ruas para exigir o impeachment do chefe do Executivo. O pronunciamento do presidente teveNo fim de semana, manifestantes foram às ruas para exigir o impeachment do chefe do Executivo.





Bolsonaro voltou a condenar o isolamento social como forma de prevenção à doença.



“O nosso governo não obriga ninguém a ficar em casa, não fechou comércio, não fechou igreja ou escolas e não tirou o sustento de milhões de trabalhadores informais. Sempre disse que tinha dois problemas pela frente: o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade e de forma simultânea”, ressaltou.

