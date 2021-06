BH registra panelaços durante pronunciamento de Bolsonaro

--> --> --> -->

Belo Horizonte registrou diversos panelaços na noite desta quarta-feira (2/6), quando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizou mais um pronunciamento em rede nacional.

Bairro São Pedro, em BH, tem panelaço, com gritos de 'fora Bolsonaro!' e 'viva a ciência!'; veja: pic.twitter.com/dzxzoroCPA

Houve registro deem ao menos nove bairros da cidade: Sagrada Família (Leste), Serra (Centro-Sul), Santa Tereza (Leste), Caiçaras (Noroeste), Prado (Oeste), Sion (Centro-Sul), Santo Antônio (Centro-Sul), Castelo (Pampulha) e São Pedro (Centro-Sul).

As manifestações pediam a saída do presidente. Houve também gritos de "viva a ciência", em apoio aos pesquisadores durante a pandemia da COVID-19.

Em outras capitais, também houve panelaço. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo registraram protestos.

Moradores fazem panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro no Bairro Buritis, em BH; veja pic.twitter.com/sdVnAudn8o

O pronunciamento durou quase cinco minutos. Bolsonaro falou sobre a pandemia, economia, obras e a realização da Copa América no Brasil.

Moradores fazem panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro no Bairro Sion, em BH; veja pic.twitter.com/uLSrEUXeyG

O presidente afirmou que seu governo “respeita a Constituição” para defender o “direito de ir e vir” durante a pandemia, apesar do isolamento social ser apontado como medida fundamental para frear a proliferação do vírus.

Ele também citou os repasses do auxílio emergencial para a população vulnerável. Lembrou, ainda, da sanção do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe), que vai transferir R$ 5 bilhões para empresários.

Sobre a realização da Copa América, Bolsonaro disse que o país vai seguir os mesmos critérios sanitários das partidas da Libertadores e das eliminatórias da Copa do Mundo.

O pronunciamento aconteceu em meio às pressões vividas pelo governo federal na esteira da CPI da COVID, em andamento no Senado Federal. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, será ouvido pela segunda vez na semana que vem.

