Bolsonaro fará pronunciamento no rádio e na TV nesta quarta-feira, às 20h30

Bolsonaro fez pronuncaimento pela última vez em 23 de março (foto: Evaristo Sá/AFP)

Após quase três meses, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltará a fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. Ele falará com os brasileiros nesta quarta-feira (2/6), às 20h30.

A última vez que o presidente fez discurso foi em 23 de março, com o registro de panelaços em várias capitais do país em sinal de protesto.





As emissoras de rádio e TV já estão cientes do pronunciamento do presidente e deverão interromper sua programação normal.





A expectativa é de que Bolsonaro fale aos brasileiros sobre vacinação e CPI da COVID no Senado, que apura as ações e omissões do governo federal no combate à pandemia.





No fim de semana, os brasileiros foram às ruas para protestar contra o governo federal, cobrando mais imunizantes e atitudes mais concretas no momento em que o país se aproxima da terceira onda da doença. Os manifestantes pediram o impeachment do presidente.

Até o momento, mais de 465 mil brasileiros perderam a vida para a doença. Foram confirmados, até agora, 16,5 milhões de casos.