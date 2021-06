Pacheco pede a Bolsonaro mais oxigênio e kits intubação para conter mortes

Rodrigo Pacheco, comandante do Congresso, e o presidente Bolsonaro se reuniram nesta quarta (2) (foto: Marcos Corrêa/PR)

Terceira onda preocupa presidente do Congresso

O presidente do Senado Federal,(DEM-MG), tratou com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta quarta-feira (2/6), a necessidade de garantir estoques depara as casas de saúde do país. O parlamentar tem demonstrado preocupação com eventual recrudescimento da pandemia de COVID-19.Bolsonaro e Pacheco estiveram na reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia. O grupo, criado no fim de março, fez a sua quinta conferência nesta quarta.“Discutimos a necessidade de assegurarmos os estoques de, insumos e de kits deno sistema público de saúde”, disse Pacheco, nas redes sociais, ao comentar a agenda com o chefe do poder Executivo federal.Na semana passada, Rodrigo Pacheco conversou sobre o possível aumento nos números da pandemia com Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. À ocasião, ele aproveitou o diálogo para pedir aumento da testagem de casos suspeitos . O presidente do Congresso Nacional é favorável ao compartilhamento, entre os poderes, de propostas para o enfrentamento à pandemia.“Esse trabalho de comunhão e convergência de ideias que se rendam à ciência, à lógica e à razoabilidade é que fará com que possamos ser vencedores ao final desta guerra”, sustentou, dias atrás.Pacheco, por chefiar o Senado, é integrante do Comitê de Enfrentamento à doença. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), também integra o grupo. Bolsonaro é o coordenador dos trabalhos.