Pacheco e Queiroga falam sobre mais testes e cuidados para barrar '3ª onda'

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

O presidente do Senado Federal,(DEM-MG), tratou com o ministro da Saúde,, da ampliação da testagem de casos suspeitos de. Eles se reuniram nesta terça-feira (25/5), em sua residência oficial, em Brasília (DF). A conversa foi pautada, também, sobre os riscos de um possível novo pico de casos.Pacheco e Queiroga conversaram, ainda, sobre a necessidade de acelerar o processo de vacinação. Nesta terça, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu, da Saúde federal, novo pedido de importação de 20 milhões de doses do imunizante Covaxin . Em março, solicitação similar acabou negada.O presidente do Senado é favorável à participação de empresas em ações para expandir o número de exames. “Oé que permite a identificação da doença e isolar e tratar as pessoas infectadas. Isso é fundamental, e discutimos (o tema). Faremos — e daremos andamento — a essa medida de ampliação de testagem. Precisamos muito, também, da iniciativa privada mobilizada nesse intuito da testagem”, disse Pacheco.O senador afirmou que a agenda com Queiroga foi "muito produtiva". Pacheco falou ao ministro da Saúde sobre a necessidade de medidas restritivas que impeçam a disseminação em massa da infecção.“Todos nós, brasileiros, precisamos estar unidos dentro de um propósito, de nos isolarmos e mantermos, dentro do razoável e das possibilidades, a normalidade de nossas vidas. Mas não fazer aglomerações, pois isso pode ser fatal em uma eventual terceira onda."Rodrigo Pacheco deseja o compartilhamento, entre os poderes, de propostas para o enfrentamento à pandemia. “Esse trabalho de comunhão e convergência de ideias que se rendam à ciência, à lógica e à razoabilidade é que fará com que possamos ser vencedores ao final desta guerra”, sustentou.

