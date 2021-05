Em pane mental, Bolsonaro oscila entre Dilma e Magda

(foto: Evaristo Sá/ AFP ) Michelle Bolsonaro, a primeira-dama receptora de cheques de miliciano, também conhecida como ‘Micheque’ pela sabedoria popular, deve ter colocado erva podre no café da manhã de ontem do maridão. , a primeira-dama receptora de cheques de miliciano, também conhecida como ‘Micheque’ pela sabedoria popular, deve ter colocado erva podre no café da manhã de ontem do maridão.









Sobre o Ministro Marco Aurélio Mello, decano do STF: “quem segura o salário dele é a economia que eu segurei, com as medidas para compensar as demissões que iriam acontecer em massa, essa é a verdade”.





Se já não fosse complicado o suficiente compreender o português deste ignóbil, o raciocínio que emprega torna tal tarefa praticamente impossível. “Quem segura o salário é a economia que eu segurei”. Oi?





Ao que parece, o amigão do Queiroz acredita que criou medidas (quais?) e que, com isso, compensou (como?) demissões que iriam ocorrer em massa, e assim segurou o salário do ministro. Entenderam?





Mais tarde, sobre a Petrobras, mandou: “o novo presidente está ultimando aí um estudo com o conselho novo também, que foi colocado lá para ter previsibilidade no aumento dos combustíveis”. Então, tá.





Imagino que “ultimando” seja finalizando, mas o que importa é: os aumentos irão continuar e, ao contrário do que prometeu e reafirmou estes dias, não há como a estatal não repassar as altas internacionais do Petróleo.





Sobre voto auditável, que chamou de “aditável”, disse: “eu acho que eu fui eleito porque tive muito voto, senão não teria vencido a eleição”. Bem, vencer eleição é isso; muitos votos e, essencialmente, mais que o adversário.





Se Dilma Rousseff estivesse presente, lhe diria: “cala a boca, Magda!”. E se você não conhece a Magda, recomendo que a conheça (personagem do Sai de Baixo, da Globo, interpretada por Marisa Orth, a partir de 1996.