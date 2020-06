Imagens da Polícia Civil mostram os momentos da prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quando deputado estadual do Rio de Janeiro.

A prisão ocorreu em Atibaia, no interior de São Paulo, na casa do advogado Fred Wassef , de quem Flávio Bolsonaro é cliente.

A casa foi vasculhada pelos policiais civis, que apreenderam celulares e documentos para ajudar na investigação sobre o envolvimento de Queiroz na suspeita de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

(foto: Polícia Civil de São Paulo/Divulgação)

Flávio Bolsonaro reagiu à prisão em rede social, dizendo que trata-se de um 'jogo bruto' em tentativa de ataque ao pai dele.

Já o presidente Bolsonaro, que sempre atende aos apoiadores dele na saída do Palácio da Alvorada, hoje guardou silêncio e passou direto.

