Mandado de prisão é expedido contra esposa de Queiroz, que já é considerada foragida

Márcia Oliveira de Aguiar teria sido funcionária de Flávio Bolsonaro entre 2007 e 2017 (foto: Reprodução/Facebook)









Diferententemente do mandado de prisão contra Fabrício Queiroz, cumprido com apoio da Polícia Civil, a ação contra Márcia está sendo cumprida com o auxílio da Polícia Federal. O casal e o senador são investigados por, supostamente, fazerem parte do esquema da "rachadinha", quando Flávio ainda era deputado estadual do Rio de Janeiro.





Márcia teria sido funcionária do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio entre 2007 e 2017, ao lado de outros seis parentes de Queiroz que também trabalhavam com o então deputado estadual. Entretanto, na época, ela mesma se declarava como "cabeleireira" e nunca mencionou assessoria parlamentar.

O juiz Flávio Itabaiana Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Tribunal do Rio de Janeiro, expediu um mandado de prisão contrade Fabrício Queiroz , ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro preso na manhã desta quinta-feira . Ela não foi localizada pelos investigadores e já é considerada foragida. As informações são do jornal