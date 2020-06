Moro usa prisão de Queiroz para provocar Bolsonaro

Ex-ministro Sérgio Moro aproveitou a prisão de Fabrício Queiroz para provocar Bolsonaro (foto: Agência Câmara)

O importante é que polícias, Ministério Público e Cortes de Justiça possam trabalhar de maneira independente e que todos os fatos sejam esclarecidos. %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) June 18, 2020



Campanha

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Públicaaproveitou a prisão de Fabrício Queiroz para dar uma ‘’cutucada’’ no presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “O importante é que polícias,e Cortes de Justiça possam trabalhar de maneira independente e que todos os fatos sejam esclarecidos”, afirmou Moro em post no Twitter, nesta quinta-feira (18).O comentário do ex-ministro - que está em quarentena profissional, por decisão da Comissão de Ética da Presidência da Repúblicadesde que deixou o cargo em 24 de abril -, repercute como uma indireta ao presidente, a quem Moro acusa de tentar interferir nae ser o pivô de seu pedido de exoneração do Ministério da Justiça e Segurança Pública.A acusação de Moro virou inquérito em andamento no. No último dia 8 de junho, o ministro Celso de Mello, do STF,



Sem cargo e sem poder atuar profissionalmente, Moro tem usado o Twitter para postar entrevistas e chats que tem participado. Ele também mudou o slogan de apresentação de seu perfil para “ Faça a coisa certa, sempre”.



Um dos seguidores de Moro, perguntou: “ Prezado, já está fazendo campanha eleitoral?