Lula desafia Moro para debate e ex-juiz dispara: ''Não debato com condenados''

(foto: Reprodução/YouTube e Ed Alves/CB/D.A Press)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para convocar o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, para um debate com transmissão ao vivo. O petista também incluiu o procurador da República Deltan Dallagnol na provocação. O ex-presidente(PT) usou as redes sociais para convocar o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro,, para um debate com transmissão ao vivo. O petista também incluiu o procurador da República Deltan Dallagnol na provocação.

"Eu tô provocando o Moro e o Dallagnol para debater comigo, ao vivo. Se a Globo quiser fazer, eu topo. Porque é preciso desmascarar esses canalhas e mostrar o que eles fizeram ao país", postou Lula, incitando o debate, por meio da conta pessoal que tem no Twitter.









Vou atualizar meu twitter de 09/11/2019: Não debato com condenados por corrupção presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas. pic.twitter.com/bB3VoqhYK6 — Sergio Moro (@SF_Moro) June 11, 2020 O ex-juiz federal rebateu de forma afiada. "Vou atualizar meu Twitter de 09/11/2019: Não debato com condenados por corrupção presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas", publicou Moro.





Moro foi o responsável pela sentença em primeira instância que determinou a prisão do ex-presidente em abril de 2018, pelo caso do tríplex do Guarujá (SP). A condenação impediu a participação de Lula nas eleições presidenciais em que era o principal adversário de Jair Bolsonaro. No ano seguinte, Moro abandonou a magistratura para se tornar ministro.