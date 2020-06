'Avião sem piloto', diz Moro sobre o Brasil em meio à pandemia da COVID-19

Sergio Moro comparou situação brasileira com voo sem piloto (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro criticou, por meio de uma rede social, a falta de transparência do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) em relação ao tratamento dado à pandemia do novo coronavírus no país. Para ele, “transparência e rumo são fundamentais, especialmente em cenário de crise”. criticou, por meio de uma rede social, a falta de transparência do(sem partido) em relação ao tratamento dado à pandemia dono país. Para ele, “transparência e rumo são fundamentais, especialmente em cenário de crise”.

Imagine um avião em pleno voo na tempestade que, de repente, perde o piloto, depois o substituto do piloto e, por fim, inverte a lógica dos instrumentos de navegação. Não tem como dar certo. Transparência e rumo são fundamentais, especialmente em cenário de crise. — Sergio Moro (@SF_Moro) June 8, 2020









O Ministério Público Federal (MPF) informou, nesse domingo (7), que deu prazo de 72 horas para que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, dê explicações sobre a mudança repentina na forma de divulgação dos dados da COVID-19 no Brasil.





A Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em Geral quer saber o que levou o ministério a excluir o painel sobre a doença do site. Além disso, solicitou a Saúde cópia do ato administrativo que determinou a retirada do número de mortes. De acordo com o pedido, o minstério também deverá apontar quais mudanças foram feitas.

