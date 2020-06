Coronavírus: Mandetta põe em dúvida a sinceridade de Bolsonaro

O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta usou seu perfil no Twitter, nesta segunda-feira (8), para mais vez criticar a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



Mandetta usou o versículo de João, um dos 12 apóstolos de Jesus- muito utilizado por Bolsonaro desde a campanha eleitoral-, para condenar o ex-chefe, que, conforme técnicos do Ministério da Saúde, seria o responsável pelo atraso e maquiagem de dados oficiais sobre o coronavírus.

Arma de Guerra

No sábado (6), o ex-ministro já havia criticado seu ex-chefe ao comentar o atraso na divulgação de dados da epidemia pelo site do Ministério da Saúde. "Segredo é arma de guerra, não de epidemia", postou Mandetta.

O ex-ministro, desde que saiu do governo , depois de ficar vários dias na corda bamba , sendo fritado pelo presidente, tem reiterado criticas ao presidente.O uso da cloroquina, pivô da sua saída do ministério, tem merecido várias comentários do ministro.