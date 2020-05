Mandetta diz ser contra 'efeito rebanho' defendido por Osmar Terra

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Em entrevista ao Correio Braziliense e à TV Brasília, no início da tarde desta sexta-feira,foi questionado sobre o perfil de Osmar Terra, um dos nomes cotados para assumir a pasta após a saída de Nelson Teich. Mandetta afirmou ter opinião diferente da de Terra a respeito de como tratar a pandemia de COVID-19.“Ele () tem uma visão própria sobre o coronavírus, acha que todos deveriam se contaminar para ter uma imunização rápida. Para quem morresse, seria uma. Esse efeito de rebanho é contra os meus principios”, declarou Mandetta.Apesar de ter colocado que o tripé de seu ministério era a defesa da ciência, doe da vida, o ex-ministro da Saúde afirmou que toda opção é válida, e quem foi eleito foi Jair Bolsonaro, responsável por nomear os ministros.“Acho temeroso esse caminho, não gosto, mas sou um homem de muita fé”, afirmou Mandetta, que deixou o governo em 16 de abril após discordâncias com oA respeito de uma possível aliança com opara a eleição presidencial de 2022, Mandetta afirmou que “não tem nada disso”, e que conversa bem com Moro e com todos os que querem "bem ao país". “O diálogo é o que pode fazer a gente caminhar mais rápido. Isso está longe. Temos coisas mais urgentes a trabalhar, como a pandemia”, esquivou-se.