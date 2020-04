Mandetta está de novo na corda bamba e pode ser demitido

(foto: Agência Brasil)

Substituto

O ministro da Saúde, Luiz Henrique, pode ser demitido a qualquer momento. Nos bastidores do ministério, segundo relatam auxiliares mais próximos do ministro, o clima seria de despedida.Mandetta, depois de ser mantido no cargo com o respaldo dosdo primeiro escalão, teria perdido o apoio desse staff ao conceder entrevista ao programa 'Fantástico', da Rede Globo, no domingo passado (12).Na ocasião, Mandetta declarou que a população não sabia se atendia aos apelos do presidente ou dele próprio, ministro da Saúde, para ficar em casa como forma de controlar o alastramento do contágio peloO ministro da Saúde tem reconhecido que ultrapassou limites ao criticar o presidente, também nessa entrevista, que no sábado (11), participou em Goiás, onde Mandetta também esteve presente, da inauguração de um hospital de campanha., desrespeitando as recomendações do Ministério da Saúde e, também, da Organização Mundial da Saúde, cumprimentou apoiadores, formando uma aglomeração.Nos bastidores também se comenta que o substituto de Mandetta seria o número 2 do Ministério da Saúde, João Gabbardo. O ex-ministro da Cidadania Osmar Terra também é um dos cotados da lista.