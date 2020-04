'Eu teria cortado a cabeça dele', diz Onyx sobre Mandetta, com quem não conversa

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Cidadania,(DEM-RS), e o deputado federal(MDB-RS) discutiram, na manhã desta quinta-feira, 9, a saída do ministro da Saúde,. Em conversa divulgada pela CNN Brasil, Onyx diz que não fala com Mandetta há dois meses e que, se estivesse na cadeira do presidente, teria "cortado a cabeça" dele após a reunião no Palácio do Planalto na segunda, 6.No diálogo, Terra se propõe a ajudar na saída do ministro da Saúde. O deputado, que também é médico, defende a flexibilização doe o uso dano tratamento da, mesmo ainda sem pesquisas conclusivas sobre a eficácia e efeitos coletarias do medicamento. Por se tornar uma voz contrária a Mandetta e alinhado ao que deseja o presidente, Terra passou a ser cotado para chefia a Saúde.A conversa indica que, apesar dos esforços da ala militar para estabelecer uma trégua entre Bolsonaro e Mandetta, a fritura do ministro da Saúde segue em alta nos bastidores por seus pares e auxiliares do presidente alinhados à ala ideológica.De acordo com o trecho da conversa divulgado pela CNN, Onyx elogia Terra por fazer um contraponto a Mandetta. "Ele (Mandetta) não tem compromisso com nada que o Bolsonaro está fazendo", diz o ministro da Cidadania. O deputado responde dizendo que Mandetta "se acha.""Eu acho que (Bolsonaro) deveria ter arcado (com as consequências de uma demissão)...", diz Onyx, segundo o trecho transcrito pela CNN. Terra, então, diz que "o ideal era o Mandetta se adaptar ao discurso do Bolsonaro"."Uma coisa como o discurso da quarentena permite tudo. Se eu tivesse na cadeira... O que aconteceu na reunião eu não teria segurado, eu teria cortado a cabeça dele...", diz Onyx.Em resposta, o deputado chama a atenção para a fala do ministro da Saúde após a reunião de segunda-feira. Em declaração à imprensa, sem o aval do Planalto, Mandetta, aplaudido por técnicos, anunciou que seguiria no cargo e pediu paz para trabalhar. Em sua fala, porém, deu vários recados. Reafirmou que as orientações de governadores sobre isolamento devem ser seguidas e citou o "Mito da Caverna", texto de Plantão, que discute o conflito entre a ignorância e o conhecimento."Eu fui ler O Mito da Caverna, que é um dos diálogos de Platão que eu tinha lido aos 14 anos pela primeira vez e já li umas 20 vezes até e até hoje não consigo entender. Continuei sem entender", disse o ministro aos jornalistas.Sobre as declarações de Mandetta, Onyx comentou: "Ali para mim foi a pá de cal. Eu já não falo com ele há dois meses. Aí acho que é xadrez. Se ele sai vai acabar indo para a secretaria do Doria", disse referindo-se ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB).Segundo o trecho divulgado pela CNN, Terra responde dizendo que ajuda e que ele não precisa ser indicado o substituto de Mandetta. "Eu ajudo Onyx. E não precisa ser eu o ministro, tem mais gente que pode ser."Onyx Lorenzoni e Osmar Terra foram procurados pela reportagem, mas, por meio de suas assessorias, alegaram se tratar de uma conversa particular e não se manifestaram sobre o diálogo.No final da tarde desta quinta, havia a previsão de Mandetta participar da entrevista coletiva no Planalto sobre os dados da pandemia do coronavírus no País, como vem sendo feito nos últimos dias. Logo após a divulgação da conversa, a participação do ministro foi cancelada.