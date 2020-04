Mandetta deixa Planalto sem falar com imprensa; Terra chega ao local em seguida

Ministro Luiz Henrique Mandetta (foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A pé

Cotado para substituir Mandetta

O ministro da Saúde, Luiz Henrique, evitou comentar a conversa que teve com o presidente da República, Jair( sem partido), na manhã desta quarta-feira, durante reunião no Palácio do Planalto.O encontro durou pouco mais de duas horas, bem além da previsão de meia hora que constava da agenda oficial do presidente.O encontro acontece dois dias depois de um dia tenso, na segunda-feira (6), em que Bolsonaro precisou ser convencido por militares do primeiro escalão do governo a não demitir Mandetta – alvo de discordância do presidente diante da condução do ministro no combate à pandemia do novoO ministro chegou e saiu pela garagem sem dar entrevistas aos jornalistas. Ao chegar ao, ele também não quis comentar o encontro com Bolsonaro. Jornalistas que conseguiram falar com Mandetta pelo whatsapp afirmaram que o ministro foi sucinto ao repercutir o encontro: “’’.Antes das rusgas com Bolsonaro, o costume do ministro era chegar e sair a pé do Planalto. No trajeto até o ministério, Mandetta costumava responder a perguntas de jornalistas que o acompanhavam.O ex-ministro da Cidadania, deputado(MDB/RS), chegou ao Palácio do Planalto logo após Mandetta deixar o local.Terra disse aos jornalistas que sua agenda no Planalto era uma reunião no gabinete do Ministério da, comandado pelo general Braga Netto.O parlamentar é tido hoje como um dos principais conselheiros de Bolsonaro. Terra, que também é médico, concorda com o presidente, a despeito de recomendações da Organização Mundial da Saúde (), que defende o isolamento social apenas para grupos de risco, ou seja, idosos e pacientes de doenças crônicas.Osmar Terra também comunga com a opinião de Bolsonaro sobre o uso dae dapara combater a Covid-19, nome da doença provocada pelo novo coronavírus.Mandetta e infectologistas não concordam com o uso indiscriminado do medicamento , tendo em vista que não há ainda comprovação científica sobre a eficácia e, ainda, os fortes efeitos colaterais da droga.O ministro chegou a tratar do assunto em coletiva e “ liberou ” o uso do medicamento conforme indicação sob supervisão médica.Há pouco mais de duas semanas, diante da divulgação sobre o uso do medicamento para combater o coronavírus _ com indicação para doenças como malária, lúpus, entre outras doenças autoimunes-,o remédio chegou a faltar nas prateleiras da maioria das farmácias do paíse e continua em falta.Hoje, o presidente Bolsonaro, antes do encontro com Mandetta, defendeu , em seu perfil no Twitter, a liberação do uso da cloroquina e do hidroxicloroquina.